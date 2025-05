1 maggio Confsal | Serve Patto del Lavoro fra le parti sociali

Serve un Patto del Lavoro per il Lavoro. Di fronte alle sfide che attraversano il nostro tempo — salari insufficienti, insicurezza nei luoghi di Lavoro, imPatto dell'intelligenza artificiale, il bisogno di diritti universali, di vera inclusione e di un welfare più forte — non possiamo restare fermi, occorre un'alleanza autentica tra le parti.

