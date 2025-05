1 maggio Cgil | corteo a Milano ‘dedicato a Liliana Segre’

maggio lo dedichiamo a lei, ogni volta che ti insultano Liliana, noi siamo al tuo fianco'', ha detto il segretario milanese della Cgil 🔗Imolaoggi.it Imolaoggi.it - 1° maggio, Cgil: corteo a Milano ‘dedicato a Liliana Segre’ ''Questo 1lo dedichiamo a lei, ogni volta che ti insultano, noi siamo al tuo fianco'', ha detto il segretario milanese della

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio, cartelli e striscioni al corteo della Cgil a Roma: "La guerra uccide, il lavoro pure" - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Molti i cartelli e gli striscioni. "A questo lavoro ci ribelliamo". "La guerra uccide il lavoro pure". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Primo Maggio, corteo a Milano di Cgil, Cisl e Uil per la festa dei lavoratori - (Agenzia Vista) Milano, 01 maggio 2025 Il corteo dei lavoratori a Milano con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. 🔗ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, Sindacati in piazza: Basta morti - Il 1 maggio del governo: occasione per celebrare traguardi raggiunti sul lavoro; Primo maggio a Milano, due cortei per la sicurezza sul lavoro: orari e percorsi. La diretta; Primo maggio a Torino: 20.000 in corteo contro il lavoro insicuro e sottopagato; Le piazze del Primo Maggio nei territori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Festa dei Lavoratori, il corteo dei sindacati il primo maggio a Milano: “Basta morti sul lavoro, serve sicurezza” - Come ogni anno per la Festa dei Lavoratori oggi, giovedì 1 maggio, è stato organizzato un corteo dai sindacati lungo un percorso che si snoda tra le strade della città di Milano, da Porta Venezia sino ... 🔗fanpage.it

Primo Maggio, cartelli e striscioni al corteo della Cgil a Roma: "La guerra uccide, il lavoro pure" - (Agenzia Vista) Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

1 maggio: corteo a Milano, 'dedicato a Liliana Segre' - Alcune migliaia di persone hanno partecipato al corteo del primo maggio organizzato dai sindacati a Milano. (ANSA) ... 🔗msn.com