1 maggio a sabaudia due intitolazioni nel segno della memoria

della Festa dei Lavoratori, Sabaudia celebra la memoria. Due nuove intitolazioni a figure simboliche della storia italiana hanno segnato una giornata di grande rilevanza civile per la città di Sabaudia. Alla presenza delle autorità civili e militari, di rappresentanti istituzionali e di.

Primo Maggio, Meloni: In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro - “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello piu’ alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. 🔗ildenaro.it

Mostro di Firenze: udienza revisione per Lotti il 9 maggio. Due nuovi testimoni - Fissata al 9 maggio l'udienza per l'ammissibilità della richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per Mario Vanni. Il postino di San Casciano era accusato insieme a Giancarlo Lotti Vanni degli ultimi quattro duplici delitti del mostro di Firenze: Montespertoli (1982), Giogoli (1983), Vicchio (1984), Scopeti (1985). A occuparsene sarà la terza sezione della corte d'appello penale L'articolo Mostro di Firenze: udienza revisione per Lotti il 9 maggio. 🔗.com

Scontro tra due auto a Soliera: un ferito grave su via primo maggio - Nella serata di ieri, sabato 15 marzo, intorno alle 19:03, si è verificato un incidente stradale a Soliera lungo via primo maggio, che ha coinvolto due automobili. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con... 🔗modenatoday.it

