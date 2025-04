Ztl in Costiera amalfitana i chiarimenti della Regione

Ha deciso di rispondere al senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, nei nominato anche come sottosegretario ai Trasporti, sui presunti ritardi nel'attuazione della ZTL in Costiera amalfitana, il presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone che è stato tra i promotori e sostenitori dell'iniziativa volta a migliorare la viabilità sulla ss163. "Ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti – scrive il consigliere Cascone – ricordando che la norma attuata dal parlamento soltanto a fine 2024 è complessa nella sua attuazione e lascia dubbi sul percorso amministrativo da intraprendere. Mentre sembra affidare alla Regione la competenza di individuare il territorio di riferimento, non chiarisce, per esempio, su input di chi: un comune tutti i comuni, la provincia? – chiede Cascone – che poi elenca i punti ancora da risolvere come il ruolo e il coinvolgimento dell'Anas proprietaria delle strade interessate, la localizzazione delle telecamere di controllo da parte dei comuni, il parere obbligatorio della soprintendenza competente e via dicendo.

