Zona nord di Messina. Dopo la realizzazione degli interventi sulla condotta di Fiumefreddo per oggi l'erogazione, come comunicato anche dall'Amam, è stata a singhiozzo nelle zone centro e nord di Messina.A soffrire particolarmente i residenti delle zone collinari dove i. 🔗 Messinatoday.it - Zona nord, rubinetti a secco: decine di richieste di autobotte, giovedì ritorno alla normalità Disagi per tutta ladi Messina. Dopo la realizzazione degli interventi sulla condotta di Fiumefreddo per oggi l'erogazione, come comunicato anche dall'Amam, è stata a singhiozzo nelle zone centro edi Messina.A soffrire particolarmente i residenti delle zone collinari dove i. 🔗 Messinatoday.it

Amam, non sono terminati i lavori di riparazione della condotta danneggiata - MESSINA. I lavori di riparazione della condotta dell’Acquedotto Fiumefreddo danneggiata ieri all’altezza di Sant’Alessio, da parte delle squadre AMAM sono ancora in corso. Amam conta di completare i l ... 🔗letteraemme.it