Zirkzee Juve torna di moda il nome dell’olandese per i bianconeri? Il giornalista ipotizza uno scambio con un esubero juventino | lo scenario per l’estate

Zirkzee Juve, l'attaccante del Manchester United può tornare di moda per l'attacco bianconero: arriva la conferma del giornalista

Intervenuto a "RBN Café", su Radio Bianconera, Paolo Bargiggia ha avallato la prospettiva di uno scambio di mercato tra il calciomercato Juve e il Manchester United. Protagonisti di un'eventuale trattativa potrebbero essere Douglas Luiz e Joshua Zirkzee. Ecco le sue parole.

DOUGLAS PER ARRIVARE A Zirkzee – «Douglas Luiz? Era lontano a prescindere dallo sfogo social. Che sarebbe stato messo sul mercato era scritto e lui ha un buon feeling con i club di Premier. Se la Juve potesse lo venderebbe a 40 milioni ma farebbe anche a fare uno scambio di prestiti per avere uno più interessante in rosa. Un esempio? Uno scambio con Zirkzee con il Manchester United.».

