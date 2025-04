Ilgiorno.it - Zinasco, pescatore 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con la gola tagliata: ipotesi omicidio

(Pavia), 30 aprile 2025 – Il cadavere di un ragazzo che potrebbe avere 25 anni è stato rinel primo pomeriggio di mercoledì 30 aprile, sull’argine del Po, nel territorio comunale di, in località Bombardone.Dalle prime informazioni raccolte sembra il giovane sia un turista, che si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare a una battuta di pesca. Sul corpo delè stata riscontrata una ferita allae accanto al corpo un coltello.I carabinieri hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia. Al momento si segue la possibile pista dell', ma non viene esclusa neppure l'di un suicidio. Gli investigatori si trovano attualmente sul posto per raccogliere elementi utili per fare luce su quello che si presenta come un vero e proprio giallo. 🔗 Ilgiorno.it