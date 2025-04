Zinasco 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola | c’è anche l’ipotesi omicidio

Zinasco (Pavia), 30 aprile 2025 – Il cadavere di un ragazzo che potrebbe avere 25 anni è stato ritrovato poco fa sull’argine del Po, nel territorio comunale di Zinasco, in località Bombardone.Dalle prime informazioni raccolte sembra il giovane sia un turista tedesco, che si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare una battuta di pesca. Sul corpo del turista è stata riscontrata una ferita alla gola e accanto al corpo un coltello.I carabinieri hanno subito avviato le indagini, coordinate dalla procura di Pavia. Al momento si segue la possibile pista dell'omicidio, ma non viene esclusa neppure l'ipotesi di un suicidio. Gli investigatori si trovano attualmente sul posto per raccogliere elementi utili per fare luce su quello che si presenta come un vero e proprio giallo. 🔗 Ilgiorno.it - Zinasco, 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola: c’è anche l’ipotesi omicidio (Pavia), 30 aprile 2025 – Il cadavere di un ragazzo che potrebbe avere 25 anni è stato ripoco fa sull’argine del Po, nel territorio comunale di, in località Bombardone.Dalle prime informazioni raccolte sembra il giovane sia un turista, che si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare una battuta di pesca. Sul corpo del turista è stata riscontrata unae accanto al corpo un coltello.I carabinieri hanno subito avviato le indagini, coordinate dprocura di Pavia. Al momento si segue la possibile pista dell', ma non viene esclusa neppure l'ipotesi di un suicidio. Gli investigatori si trovano attualmente sul posto per raccogliere elementi utili per fare luce su quello che si presenta come un vero e proprio giallo. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massa, trovato con la droga negli slip durante la perquisizione della Polizia: 25enne arrestato sulla A12 - Un cittadino romeno è stato arrestato a Massa per detenzione di hashish. Trasportava quasi 200 grammi di droga nascosti negli slip. 🔗notizie.virgilio.it

Salerno, era scomparso da ore: trovato senza vita il corpo di un 25enne - Il corpo senza vita di Sandhu Gurmeet Singh, il 25enne indiano scomparso da Serre il 20 marzo, è stato rinvenuto nel fiume Calore nel Salernitano verso sera dai vigili del fuoco. Il giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce senza spiegazioni, era stato dato per disperso. Immediatamente dopo l’allarme, erano scattate le ricerche, con l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, supportate anche da un team specializzato nei soccorsi fluviali. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a Ronciglione, 25enne trovato morto in una strada di campagna - Il corpo senza vita di un 25enne è stato ritrovato in una strada di campagna a Ronciglione in provincia di Viterbo. Si tratterebbe di un suicidio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zinasco, 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola: c’è anche l’ipotesi omicidio; Cronaca Legnano: le notizie di oggi dalla città. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zinasco, 25enne tedesco trovato morto sulla riva del Po con una ferita alla gola: c’è anche l’ipotesi omicidio - Il giovane si trovava accampato nella zona insieme ad alcuni amici molto probabilmente per partecipare una battuta di pesca. Indagano i carabinieri ... 🔗msn.com

Zinasco, trovato il corpo di un turista tedesco sull’argine del Po: accoltellato alla gola - Il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omic ... 🔗msn.com

Corpo di un turista tedesco ritrovato sulle rive del Po. Si indaga per omicidio - È stato scoperto mercoledì 30 sull'argine del Po il cadavere di un giovane. Lo hanno trovato in quel tratto del fiume che dipende dal Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. 🔗tg.la7.it