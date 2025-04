Ziberna non vuole Tony Effe | Non mi piacciono le canzoni così come il sushi

canzoni non mi piace, così come non mi piace il sushi". Le parole sono di Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, che ha dichiarato di non essere entusiasta per il concerto di Tony Effe in programma il 13 luglio in città. Il sindaco, che ha. 🔗 Udinetoday.it - Ziberna non vuole Tony Effe: ”Non mi piacciono le canzoni, così come il sushi” "Come persona non lo conosco e per il testo delle suenon mi piace, così come non mi piace il sushi". Le parole sono di Rodolfo, sindaco di Gorizia, che ha dichiarato di non essere entusiasta per il concerto diin programma il 13 luglio in città. Il sindaco, che ha. 🔗 Udinetoday.it

Perché Tony Effe è furioso per la storia della collana e non vuole più continuare Sanremo - È un Tony Effe arrabbiatissimo quello che si è presentato del Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan, ieri sera, dopo la terza serata di Sanremo nella quale si è esibito come 11° cantante in gara. Nicolò Rapisarda – questo il vero nome del trapper – ha tagliato corto con Cattelan: “Per me Sanremo finisce qua”. Il motivo? Prima di salire sul palco per la sua esibizione con il brano Damme ‘na mano gli è stata fatta togliere la collana, che in effetti compare nel prima e nel dopo, ma non durante la sua performance sul palco dell’Ariston. 🔗news.robadadonne.it

