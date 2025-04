Zelina Vega | Prima difesa titolata? Vorrei affrontare Dakota Kai

Zelina Vega è fresca di conquista dello US Women’s Title. Nel corso dell’ultimo episodio di SmackDown, infatti, è riuscita a strappare la cintura dalle mani di Chelsea Green che fino a quel momento era stata la Prima e unica campionessa. Zelina ha già le idee chiare su chi vorrebbe affrontare nella sua Prima difesa titolata.“Come una sorella”Durante una recente intervista con Adam Barnard di “Screen Rant”, la neo US Women’s Champion ha fatto il nome di colei che vorrebbe affrontare in occasione della sua Prima difesa titolata. Si tratta di Dakota Kai: “Vorrei dare a lei la Prima shot al titolo. Ne sarei davvero felice. È diventata come una sorella per me”. Staremo a vedere chi si farà avanti per reclamare la cintura, anche se la faccenda con Chelsea Green potrebbe non essere ancora chiusa. 🔗 Zonawrestling.net - Zelina Vega: “Prima difesa titolata? Vorrei affrontare Dakota Kai” è fresca di conquista dello US Women’s Title. Nel corso dell’ultimo episodio di SmackDown, infatti, è riuscita a strappare la cintura dalle mani di Chelsea Green che fino a quel momento era stata lae unica campionessa.ha già le idee chiare su chi vorrebbenella sua.“Come una sorella”Durante una recente intervista con Adam Barnard di “Screen Rant”, la neo US Women’s Champion ha fatto il nome di colei che vorrebbein occasione della sua. Si tratta diKai: “dare a lei lashot al titolo. Ne sarei davvero felice. È diventata come una sorella per me”. Staremo a vedere chi si farà avanti per reclamare la cintura, anche se la faccenda con Chelsea Green potrebbe non essere ancora chiusa. 🔗 Zonawrestling.net

Backlash: quando Bad Bunny diventa mattatore sul ring della WWE; Zelina Vega: “Prima difesa titolata? Vorrei affrontare Dakota Kai”; Rhea Ripley: Se non fossi nella Judgment Day proverei ad entrare nella Bloodline; WWW - Women's Wrestling Week: Liv Morgan e il suo parco giochi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zelina Vega conquista il titolo femminile a SmackDown - Zelina Vega ha ottenuto una delle vittorie più importanti della sua carriera conquistando il titolo di Women´s United States Championship il 25 aprile 2025 durante WWE SmackDown. 🔗worldwrestling.it

WWE: Vittoria incredibile per Zelina Vega che conquista il Women’s United States Championship - Uno dei momenti più entusiasmanti dell’episodio di SmackDown del 25 aprile, ha visto protagoniste Chelsea Green, che ha difeso il suo WWE Women’s United States Title contro Zelina Vega. 🔗zonawrestling.net

Zelina Vega commenta la vittoria del Women’s United States Championship:”Non sembra reale” - Questo trionfo rappresenta il primo titolo singolo per Vega, a oltre sette anni dalla sua firma con la WWE nel 2017. Quando le è stato chiesto quale fosse il suo stato d’animo prima del match ... La ... 🔗zonawrestling.net