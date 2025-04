Zelensky | Le forze russe temono per la parata del 9 maggio e hanno ragione a preoccuparsi

(Agenzia Vista) Kiev, 30 aprile 2025 "Stiamo scegliendo proprio quei punti critici in Russia che più incoraggeranno Mosca a impegnarsi nella diplomazia. Ora che la loro parata sia messa in discussione, e hanno ragione a preoccuparsi. Ma noi dobbiamo preoccuparci che la guerra continui. Devono porre fine alla guerra", lo dice Zelensky in un video sui social.

Vertice di Londra, Lavrov sfida l’Europa: “Invio di forze di peacekeeping in Ucraina un’impudenza, Zelensky traditore del popolo ebraico” - Nel giorno in cui i Paesi dell’Ue si riuniscono a Londra per un vertice sulla Difesa, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, lancia un nuovo guanto di sfida contro l’Occidente. Lavrov ha ammonito gli europei sul fatto che un “eventuale invio di forze di peacekeeping in Ucraina” rappresenti per Mosca “un’impudenza”. Ed ha inoltre attaccato duramente Zelensky, bollando il presidente ucraino come un “nazista puro” e un “traditore del popolo ebraico”. 🔗thesocialpost.it

L'esercito ucraino avanza a Pokrovsk: successo nella controffensiva contro le forze russe - L'esercito ucraino ha rivendicato il successo di una controffensiva nei pressi di Pokrovsk, città nell'Ucraina orientale obiettivo dell'avanzata russa, e nei pressi di un'importante autostrada collegata con la città di Dnipro. "Settore di Pokrovsk: i paracadutisti (della brigata Sicheslavsky) hanno preso il controllo della città di Kotlyne", ha annunciato la brigata sul su Facebook, aggiungendo che la conquista russa di questo villaggio avrebbe permesso alle truppe di Mosca di "raggiungere l'autostrada Pokrovsk-Dnipro, motivo per cui il nemico aveva inviato ingenti forze per conquistarlo". 🔗quotidiano.net

Crimea contro Zelensky, cittadini: "Ci sentiamo russi, il nostro comandante è Putin, le forze ucraine possono venire qui, noi li combatteremo” - VIDEO - I cittadini della Crimea ribadiscono la loro lealtà a Mosca, riconoscendo Putin come loro comandante, e respingono ogni velleità di riconquista da parte del presidente Zelensky La voce della popolazione in Crimea torna a farsi sentire, forte e chiara, e non lascia spazio ad ambiguità: "Siamo 🔗ilgiornaleditalia.it

