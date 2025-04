Zazzaroni | Tiferò per Inzaghi e anche gli altri ne avrebbero il dovere

Zazzaroni si esprime nei confronti di Simone Inzaghi, che stasera con la sua Inter giocherà a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.GRANDE OSTACOLO – Ivan Zazzaroni dedica il suo editoriale sul Corriere dello Sport a Simone Inzaghi: «Stasera Simone affronta la sfida complessivamente più difficile. Due sono le ragioni. La squadra viene da tre sconfitte consecutive e in particolare contro la Roma ha mostrato i segni dell’usura. E il vento soffia con insistenza alle spalle dell’avversario, che è primo in campionato, finalista in Coppa del Re e, appunto, al penultimo atto della Champions: “Hansi” Flick, che nell’autunno del 2023 era stato seguito anche dalla Roma, sta facendo un lavoro fantastico di recuperi (Szczesny), lan ci (Cubarsí) e rilanci (de Jong, Raphinha), adattamenti tattici (Koundé), gioco e risultati. 🔗 Inter-news.it - Zazzaroni: «Tiferò per Inzaghi e anche gli altri ne avrebbero il dovere» si esprime nei confronti di Simone, che stasera con la sua Inter giocherà a Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League.GRANDE OSTACOLO – Ivandedica il suo editoriale sul Corriere dello Sport a Simone: «Stasera Simone affronta la sfida complessivamente più difficile. Due sono le ragioni. La squadra viene da tre sconfitte consecutive e in particolare contro la Roma ha mostrato i segni dell’usura. E il vento soffia con insistenza alle spalle dell’avversario, che è primo in campionato, finalista in Coppa del Re e, appunto, al penultimo atto della Champions: “Hansi” Flick, che nell’autunno del 2023 era stato seguitodalla Roma, sta facendo un lavoro fantastico di recuperi (Szczesny), lan ci (Cubarsí) e rilanci (de Jong, Raphinha), adattamenti tattici (Koundé), gioco e risultati. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zazzaroni rivela: «Inzaghi? Ho passato con lui tre ore in treno e sul suo futuro credo che…» - di RedazioneZazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del futuro di Simone Inzaghi: ecco le sue dichiarazioni Ivan Zazzaroni ha discusso del futuro dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi durante la trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay. Nel corso della sua analisi, Zazzaroni ha espresso un chiaro ottimismo riguardo alla permanenza dell’allenatore all’Inter, sottolineando la sua convinzione che Inzaghi continuerà a guidare la squadra nerazzurra. 🔗internews24.com

Zazzaroni: “Ho viaggiato 3 ore con Inzaghi, è preoccupato per le condizioni di alcuni giocatori” - Mediaset – Zazzaroni: “Ho viaggiato 3 ore con Inzaghi, è preoccupato per le condizioni di alcuni giocatori” Il giornalista Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni … L'articolo Zazzaroni: “Ho viaggiato 3 ore con Inzaghi, è preoccupato per le condizioni di alcuni giocatori” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Zazzaroni: «Marotta stanco di Inzaghi? Ca***! È troppo furbo» - Zazzaroni non crede alle voci di una presunta crisi tra Marotta e Inzaghi a maggior ragione adesso. Inoltre ieri il presidente dell’Inter lo ha praticamente blindato. VOCI DA BAR – Ivan Zazzaroni inizia così il suo editoriale sul Corriere dello Sport: «Voci, indiscrezioni e ipotesi vengono continuamente propalate non da tifosi che ne avrebbero anche la facoltà, bensì da giornalisti sportivi. Tanto siamo tutti giornalisti sportivi, perfino chi scrive o parla senza aver mai scambiato due parole con l’oggetto della sua “informazione sicura”. 🔗inter-news.it