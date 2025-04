Zanettin FI | Un atto di clemenza per i detenuti per ricordare Papa Francesco

Ilfoglio.it - Zanettin (FI): “Un atto di clemenza per i detenuti per ricordare Papa Francesco” “Ai miei colleghi di maggioranza e ai membri del governo che sabato scorso si sono commossi sul sagrato di piazza San Pietro 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Scatolificio distrutto. L’ombra dell’atto doloso - Le indagini e gli accertamenti sull’incendio che venerdì notte ha distrutto lo scatolificio Sigilla proseguono senza sosta. Il rogo, che ha completamente distrutto il capannone in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro e il suo contenuto, richiede verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche i filmati delle telecamere per tentare di ricostruire quanto accaduto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Martusciello (FI): “Il mio passo indietro alle Regionali è definitivo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio passo indietro è definitivo, perché abbiamo deciso di costruire liste di Forza Italia forti e partecipate”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare, Fulvio Martusciello, ha risposto ai cronisti in merito alle prossime elezioni Regionali in Campania a margine della presentazione del libro ‘Un’altra bussola’ di Pietro De Leo a Napoli. Nelle scorse settimane Martusceillo, dopo l’inchiesta delle autorità giudiziarie del Belgio che ha portato all’arresto in Italia di una sua collaboratrice, ha annunciato di non rientrare tra i ... 🔗anteprima24.it