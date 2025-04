Zancan | Inter prenda un esempio! Ecco cosa serve per vincere

Zancan ha cercato di spiegare il modo con cui l'Inter potrebbe battere il Barcellona dagli studi di Sky Sport. TATTICA – Federico Zancan, analizzando nei dettagli come potrebbe andare l'incontro, ha spiegato cosa servirebbe per una vittoria: «L'Inter dev'essere al meglio, deve essere diversa rispetto alle ultime partite. Ha recuperato diversi giocatori e può uscire bene dal pressing del Barcellona. Gli spagnoli sono la squadra che pressano di più e meglio in Europa, soprattutto con Flick che ha portato elementi del calcio tedesco. Riaggressione feroce è la caratteristica fondamentale con difesa altissima, fuorigioco esasperato che rischia di soffocarti. Se attacchi bene però può diventare un'arma a doppio taglio per il Barcellona, che fa un calcio di grande rischio. L'Inter ha le qualità per fare male a questo tipo di squadra.

