Yuste Vicepresidente Barcellona | Vogliamo arrivare in finale di Champions! Inter? Squadra tosta tra le quattro migliori d’Europa…

Corriere dello Sport – Osimhen, il vicepresidente del Galatasaray svela il piano per il futuro: “Vogliamo che…” - 2025-04-14 18:42:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: ISTANBUL (TURCHIA) – “Osimhen resta al Galatasaray? Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore. Ma ciò non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi“. È la posizione ufficiale di Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente dei ‘Leoni’ di Istanbul sull’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli e in prestito al club turco. 🔗justcalcio.com

Barcellona, Gavi si sfoga: «Gli arbitri non mi danno tregua. Vogliamo puntare su quell’obiettivo!» - Il centrocampista del Barcellona, dopo la vittoria contro il Siviglia, ha parlato ai microfoni del club dell’arbitraggio e della lotta al titolo. Gavi, centrocampista del Barcellona, dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Siviglia è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club. Nel corso dell’intervista il centrocampista spagnolo classe 2004 ha criticato […] 🔗calcionews24.com

Il vicepresidente Usa Vance arriva in Groenlandia. Il premier del nuovo governo di grande coalizione: “Non vogliamo diventare americani” - Quattro dei cinque maggiori partiti politici che hanno eletto i propri rappresentanti al parlamento locale della Groenlandia hanno formato un nuovo governo di coalizione scegliendo come premier il leader dei social-liberali di Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen che, a poche ore dall’arrivo sull’isola di una delegazione statunitense guidata dal vicepresidente JD Vance, ha subito ribadito: “Non vogliamo diventare americani”. 🔗tpi.it

Osimhen fra Juve e Barcellona? Vicepresidente Galatasaray: "Io voglio che resti qua" - Il vicepresidente del Galatasaray apre alla possibilità che Osimhen resti Nelle ultime settimane, il nome di Osimhen è stato spesso accostato a grandi club europei come Juventus e Barcellona. 🔗msn.com