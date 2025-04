Yuna la gattina smarrita in metro a Roma è stata ritrovata

Yuna è stata ritrovata ed è al sicuro. Si è conclusa positivamente la vicenda della gattina smarrita il 24 aprile sulla linea B della metropolitana di Roma. L'Enpa di Roma, attiva fin dal primo momento nelle ricerche, è stata contattata nelle scorse ore anonimamente da un giovane che ha.

Yuna si perde nella metro, scatta il tam tam sui social per ritrovare la gattina smarrita - Le prime foto hanno cominciato a circolare il 24 aprile. Poi il post è diventato virale ma, almeno per il momento, non c’è traccia della gattina. Yuna, piccola micia di proprietà di una ragazza, è scappata dal trasportino della sua padrona smarrendosi sui treni della metro B di Roma. Da qui gli... 🔗romatoday.it

Il messaggio del ragazzo che ha trovato la gattina della metro B: “Ho salvato Yuna e oggi si chiama Lola, è amata” - A Roma la gatta Yuna è fuggita dalla metro B il 24 aprile, dando il via a una straordinaria mobilitazione sui social e offline. Dopo giorni di ricerche, un ragazzo l'ha trovata e ha deciso di adottarla cambiandole il nome. Ora è la gatta è al sicuro, ma la sua umana precedente, di appena 14 anni, non la rivedrà più.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cercasi Yuna disperatamente, la gatta col fiocco lilla si è persa sulla metro di Roma - Ancora nessuna notizia di Yuna, la gattina che da quattro giorni ormai si è persa e vaga tra i convogli della metro B a Roma. Segni particolari, un aspetto dolcissimo (è una gattina tigrata) e un fiocchetto lilla a pois al collo. Fuggita da un trasportino difettoso, di proprietà di una ragazza non ancora maggiorenne di origine sudamericana, alla fermata Eur Fermi, Yuna non si fa avvicinare da nessuno, anzi è molto spaventata. 🔗cultweb.it

La gattina Yuna è stata ritrovata, era scomparsa nella metro B di Roma. L'Enpa: «Accolta da un giovane, ora sta bene» - Si è conclusa positivamente la vicenda della gattina Yuna, smarrita il 24 aprile 2025 sulla linea B della metropolitana di Roma. L’Enpa ... 🔗msn.com

Che fine ha fatto Yuna, la gatta scomparsa in metro a Roma? L'Enpa rassicura: "Ritrovata e adottata" - Yuna, la gattina scomparsa nella metro di Roma, è stata finalmente salvata. In esclusiva su Tag24 l’intervista a ENPA Roma, che racconta il commovente lieto fine. 🔗tag24.it

Cercasi Yuna, la gattina che si è perduta nella metro B di Roma: gli avvistamenti - Yuna, adorabile gattina con un fiocco lilla, è fuggita dal trasportino il 24 aprile nella stazione metro Eur Fermi, linea B. Avvistata su un treno per Rebibbia, è stata fotografata da una passeggera, ... 🔗rainews.it