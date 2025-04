YouTube TV accoglie tante novità tra cui nuove funzioni e una rinnovata interfaccia

YouTube annuncia novità sulle smart TV: in arrivo nuove sezioni, una rinnovata interfaccia e una funzione utile per i creatori di contenuti.L'articolo YouTube TV accoglie tante novità tra cui nuove funzioni e una rinnovata interfaccia proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - YouTube TV accoglie tante novità tra cui nuove funzioni e una rinnovata interfaccia annunciasulle smart TV: in arrivosezioni, unae una funzione utile per i creatori di contenuti.L'articoloTVtra cuie unaproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Maratona di Roma, dove vedere la diretta tv e su Youtube - Oggi, domenica 16 marzo 2025, si tiene la 30ª edizione della Maratona di Roma, nota come Acea Run Rome The Marathon. L’evento, con partenza dai Fori Imperiali alle 8:30 e arrivo al Circo Massimo, vede la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui Per chi desidera seguire la maratona in diretta, la copertura televisiva è garantita da Sky: Diretta TV: a partire dalle 9:15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con telecronaca di Nicolò Gatti e Pietro ... 🔗funweek.it

Youtube ora è visto molto più sulle Tv che sugli smartphone - Neal Mohan, numero uno della società, pubblica una lettera per i 20 anni dell’azienda: “Siamo il principale centro di produzione culturale. Noi la nuova televisione. I creators la nuova Hollywood”. 🔗repubblica.it

Asllani a Inter TV: «Tante difficoltà, ma vogliamo vincere. Sul centrocampo dico questo» - di RedazioneAsllani ha parlato ai microfoni di Inter TV prima di Parma Inter: le dichiarazioni del regista albanese Asllani ha parlato a Inter TV prima di Parma Inter, le parole del centrocampista albanese che per la prima volta gioca al fianco di Calhanoglu: LA GARA – «Le difficoltà sono tante. So benissimo che quando si gioca per la salvezza ogni punto fa la differenza, ma anche noi ci giochiamo tanto perché vogliamo vincere lo scudetto. 🔗internews24.com

