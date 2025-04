Yildiz out per Bologna e Lazio Tudor già al lavoro | ecco come potrebbe essere sostituito il turco Tre le idee

Yildiz out per Bologna e Lazio, Tudor già al lavoro: ecco come potrebbe essere sostituito il turco. Tre le idee del tecnico bianconero per queste gareLa Juve dovrà fare a meno di Kenan Yildiz per le prossime due sfide di campionato, vale a dire per i big match contro il Bologna al Dall'Ara e contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. come verrà sostituito il turco?Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Tudor dovrebbe puntare sul rilancio di Conceicao, in alternativa potrebbe avanzare McKennie sulla linea dei trequartisti. Lo scenario potrebbe ulteriormente cambiare qualora dovesse rientrare Vlahovic.

