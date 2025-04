Yildiz Juve dopo la squalifica pugno duro dei bianconeri! In arrivo una multa proporzionale al suo ingaggio Gli aggiornamenti

Yildiz Juve, dopo la squalifica di due giornate pugno duro della società! Arriva una multa proporzionale al suo ingaggio. La situazione Kenan Yildiz non dovrà fare i conti solo con le due giornate di squalifica, ma anche con una sanzione economica imposta dal club. L’espulsione rimediata nel finale del primo tempo contro il Monza ha . 🔗 Calcionews24.com - Yildiz Juve, dopo la squalifica pugno duro dei bianconeri! In arrivo una multa proporzionale al suo ingaggio. Gli aggiornamenti ladi due giornatedella società! Arriva unaal suo. La situazione Kenannon dovrà fare i conti solo con le due giornate di, ma anche con una sanzione economica imposta dal club. L’espulsione rimediata nel finale del primo tempo contro il Monza ha . 🔗 Calcionews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Yildiz rischia una squalifica di più giornate, le novità dopo il successo col Monza

Ricorso Juve Yildiz, la decisione del club dopo l’ufficialità della squalifica del bianconero per due giornate: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Ricorso Juve Yildiz, la decisione del club dopo l’ufficialità della squalifica: gli aggiornamenti sulla scelta dei bianconeri Sono ufficiali le due giornate di squalifica per Kenan Yildiz dopo la gomitata in Juve-Monza ai danni di Bianco. La Juventus ha deciso che non farà alcun ricorso per la scelta del Giudice Sportivo. I bianconeri dovranno giocare le importanti sfide contro Bologna e Lazio, che saranno decisive per la volata Champions, senza il numero 10 oltre alle importanti assenze, soprattutto in difesa e in attacco. 🔗juventusnews24.com

Maxi squalifica e addio Juve: 100 milioni per Yildiz - Il fantasista turco rischia una pesante squalifica dopo l’espulsione con il Monza e intanto dall’estero sono pronti a vare follie per il suo cartellino Il rosso di Kenan Yildiz è l’unica macchia di un pomeriggio dove la Juventus ha ritrovato i tre punti e il sorriso nel match dell’Allianz Stadium contro il fanalino di coda Monza. Kenan Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.itL’uno-due di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi tornati al gol dopo mesi di astinenza, avevano già blindato il risultato in favore dei bianconeri di Tudor prima del gesto folle del fantasista turco, che rifila una gomitata ... 🔗calciomercato.it

