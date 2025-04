Yemen la devastazione dopo l’attacco Usa-Gb in un video degli Houthi

Yemen devastazione dopo un attacco Usa-Gb contro gli Houthi. Le immagini girate dai ribelli Houthi nello Yemen mostrano edifici e case distrutti dopo gli ultimi attacchi aerei statunitensi.Mercoledì, funzionari britannici hanno dichiarato che l'esercito ha lanciato gli attacchi aerei insieme agli Stati Uniti, segnando il loro primo coinvolgimento nella nuova intensa campagna americana contro i ribelli . Gli Houthi hanno segnalato diversi attacchi intorno alla capitale dello Yemen, Sanaa, che il gruppo controlla dal 2014, e nella zona di Saada.

Yemen, la devastazione dopo un attacco Usa-Gb - Le immagini girate dai ribelli Houthi nello Yemen mostrano edifici e case distrutti dopo gli ultimi attacchi aerei statunitensi. Funzionari britannici hanno dichiarato che l'esercito ha lanciato gli attacchi aerei insieme agli Stati Uniti, segnando il loro primo coinvolgimento nella nuova intensa campagna americana contro i ribelli . Gli Houthi hanno segnalato diversi attacchi intorno alla capitale dello Yemen, Sanaa, che il gruppo controlla dal 2014, e nella zona di Saada.

