Yamal mette in mostra dopo che Thuram fa la storia della Champions League

Thuram ha segnato il gol più veloce di sempre nella semifinale della Champions League per dare un vantaggio di shock contro il Barcellona, ma il primo tempo apparteneva al talento generazionale di Lamine Yamal. Il prodigio di 17 anni era in forma sensazionale dopo che Thuram ha segnato con un brillante taglio dopo 30 secondi e Denzel Dumfries aveva raddoppiato il vantaggio dei visitatori su 21 minuti con una finitura altrettanto enfatica. Yamal rispose quasi immediatamente, trascinando la sua parte in cravatta con uno sforzo sublime da solo prima di tintinnare la traversa pochi istanti dopo.

