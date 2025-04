Yamal avverte l’Inter | State attenti il Barcellona proverà a vincere a qualsiasi costo per arrivare in finale!

Barcellona, Lamine Yamal, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della semifinale d’andata in Champions contro l’InterIntervistato da Prime Video nel giorno di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League, l’attaccante dei blaugrana, Lamine Yamal, ha parlato così.SUL MATCH DI STASERA – «Ogni volta che giocavo per strada pensavo di giocare la finale di Champions League, davvero: sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì».COME GIOCARE SENZA PRESSIONE? – «Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio: devo stare tranquillo e divertirmi. Quando ci si riesce a divertire, tutto viene più facile. Non posso pensare alla pressione, per me è una forma di motivazione. Quindi non posso che divertirmi e dare il massimo per questa maglia». 🔗 Internews24.com - Yamal avverte l’Inter: «State attenti, il Barcellona proverà a vincere a qualsiasi costo per arrivare in finale!» L’attaccante del, Lamine, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della semid’andata in Champions controIntervistato da Prime Video nel giorno diInter, semid’andata di Champions League, l’attaccante dei blaugrana, Lamine, ha parlato così.SUL MATCH DI STASERA – «Ogni volta che giocavo per strada pensavo di giocare ladi Champions League, davvero: sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì».COME GIOCARE SENZA PRESSIONE? – «Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio: devo stare tranquillo e divertirmi. Quando ci si riesce a divertire, tutto viene più facile. Non posso pensare alla pressione, per me è una forma di motivazione. Quindi non posso che divertirmi e dare il massimo per questa maglia». 🔗 Internews24.com

