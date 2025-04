Yamal abbandona il riscaldamento di Barcellona-Inter! Ecco perché

Yamal è sceso in campo regolarmente per il riscaldamento prima di Barcellona-Inter, ma ad un certo punto è rientrato prima negli spogliatoio rispetto al resto dei compagni. Ecco cosa è successoPRECAUZIONE – Lamine Yamal è tra i giocatori più attesi di Barcellona-Inter. Il giovanissimo fenomeno blaugrana, reduce da una finale di Coppa del Re vinta e dominata da protagonista, è sceso regolarmente in campo per il riscaldamento pre-partita ma toccandosi spesso l'inguine. A un certo punto si è confrontato con il fisioterapista, rientrando prima negli spogliatoi. Semplice precauzione? Tra pochissimo lo scopriremo.

