X Factor 2025 Manuel Agnelli verso l’addio | l’indiscrezione sulle incomprensioni con un collega

Factor 2025 potrebbe subire uno scossone importante. Nonostante il grande successo dell’ultima edizione, una delle più seguite degli ultimi anni, con una media di 739.000 spettatori e uno share del 3,82%, uno dei giudici storici ha deciso di lasciare. Si tratta di Manuel Agnelli, uno dei volti storici del talent. Un suo addio rappresenterebbe un vero colpo di scena.Manuel Agnelli lascia X Factor? Non ci sarebbe feeling con Lauro La notizia arriva dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia che ha rivelato il possibile colpo di scena nella sua newsletter, sottolineando che la decisione di Agnelli non sarebbe legata a motivi artistici o televisivi, ma a rapporti tesi all’interno del team. Secondo le indiscrezioni, il cantante non avrebbe mai instaurato un vero rapporto con Achille Lauro, collega giudice e artista dal profilo molto diverso. 🔗 Notizieaudaci.it - X Factor 2025, Manuel Agnelli verso l’addio: l’indiscrezione sulle incomprensioni con un collega Il cast di Xpotrebbe subire uno scossone importante. Nonostante il grande successo dell’ultima edizione, una delle più seguite degli ultimi anni, con una media di 739.000 spettatori e uno share del 3,82%, uno dei giudici storici ha deciso di lasciare. Si tratta di, uno dei volti storici del talent. Un suo addio rappresenterebbe un vero colpo di scena.lascia X? Non ci sarebbe feeling con Lauro La notizia arriva dal giornalista e autore Gabriele Parpiglia che ha rivelato il possibile colpo di scena nella sua newsletter, sottolineando che la decisione dinon sarebbe legata a motivi artistici o televisivi, ma a rapporti tesi all’interno del team. Secondo le indiscrezioni, il cantante non avrebbe mai instaurato un vero rapporto con Achille Lauro,giudice e artista dal profilo molto di. 🔗 Notizieaudaci.it

