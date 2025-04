WWE | SmackDown dovrebbe tornare a durare 2 ore da giugno

Il 2025 ha segnato una svolta epocale per la WWE: il passaggio di RAW su Netflix dai primi di gennaio ha dato vita a una nuova era per il mondo del wrestling, che ha ottenuto così un'esposizione mai vista prima per un prodotto di questo tipo e che ha rappresentato anche il primo vero tentativo di Netflix di buttarsi su una programmazione sportiva dal vivo. Ma il 2025 è stato, finora, anche l'anno in cui SmackDown è passato alla durata di tre ore. Un cambio che è andato però così così: in parte grazie alla maggiore durata c'è stato spazio per wrestler che hanno avuto meno possibilità in passato, ma d'altra parte riempire tre ore di programma non è sempre stato facile dal punto di vista creativo, e il prodotto ultimamente ne sta risentendo. Ma fin quando durerà l'esperimento delle 3 ore?

Non molto ancora, almeno secondo quanto riporta Dave Meltzer: stando alle indiscrezioni trapelate dalla compagnia di Stamford, infatti, con il mese di giugno SmackDown dovrebbe tornare alla sua durata originaria di due ore, probabilmente già dalla puntata del 6 giugno.

