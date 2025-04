Zonawrestling.net - WWE: Quale sarà il prossimo PLE a cui parteciperà Roman Reigns?

Possibile prossima apparizione diad un PLE rivelata.Il main event della notte 1 di Wrestlemania 41 è stata l’ultima apparizione in cui ha combattuto, dove è stato schienato da Seth Rollins dopo che Paul Heyman ha tradito sia lui che CM Punk per poi allearsi con lo stesso Seth. Nel RAW post Wrestlemania anche Bron Breakker si è unito a Seth Rollins e Paul Heyman, distruggendo siache Punk con la sua arma più devastante, la Spear.Secondo WrestleVotes,nonal PLE Backlash fissato per il 10 Maggio, mapresente per il PLE Money In The Bank del 7 Giugno, che avrà luogo presso l’Intuit Dome di Inglewood in California. Resta ancora un mistero chi possa essere il suo avversario ma già possiamo iniziare ad immaginarlo. 🔗 Zonawrestling.net