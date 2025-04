WWE | Il nuovo sfidante di Oba Femi uscirà da una battle royal Presenti anche talenti di LFG Evolve e TNA

Dopo Stand & Deliver, Trick Williams si è fatto ancora una volta avanti per reclamare un posto da primo sfidante contro Oba Femi, ma questa volta non ha trovato una corsia preferenziale. La scorsa settimana Williams è stato ridicolizzato da Joe Hendry e sembrava potesse essere proprio il campione mondiale TNA il prossimo sfidante di Oba Femi in una clamorosa battaglia "title vs title", ma questa notte la GM Ava ha sorpreso tutti con un annuncio.Opportunità per moltiA Rebellion, PPV della TNA, Trick Williams ha attaccato Joe Hendry e questa notte lo scozzese ha aperto NXT proprio in cerca dell'ex due volte campione trovando invece il Dark State che lo ha assalito. Dal canto suo Trick è apparso successivamente nello show e dopo aver preso in giro Hendry ha reclamato ancora una volta un match contro Oba Femi.

