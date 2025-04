WWE | Dì il suo nome ma preparati alla rissa Joe Hendry colpito a tradimento a NXT

nome, e Joe Hendry apparirà. Anche questa settimana a NXT c'è stata l'occasione di vederlo in azione: durante l'episodio del 29 aprile, il Campione del Mondo TNA ha risposto all'invito di Shawn Michaels, accettando con entusiasmo. I fan erano già in fibrillazione prima ancora che iniziasse la puntata, curiosi di scoprire cosa avrebbe fatto uno dei wrestler più amati della TNA.Say his name and he appears.@ThisIsTNA World Champion @joeHendry is kicking us off tonight and he's got something to say! #WWENXT pic.twitter.comwHIQGSjdOs— WWE (@WWE) April 30, 2025 Joe Hendry ha aperto l'episodio con un promo in grande stile, accolto con entusiasmo dall'Universo NXT. Ha parlato dei suoi recenti successi in WWE e ha ricordato di aver mantenuto il titolo TNA a Rebellion. Poi è passato all'attacco, menzionando l'aggressione subita da Trick Williams e confessando di non aver ancora digerito l'accaduto.

