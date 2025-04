Wisteria Lane | in arrivo una rivisitazione di Desperate Housewives

Wisteria Lane: in arrivo una rivisitazione di Desperate HousewivesUna delle strade più famose della storia della TV è pronta ad accogliere nuovi residenti. Wisteria Lane, una rivisitazione della serie dramedy mystery di successo della ABC Desperate Housewives, è in sviluppo presso Onyx Collective, come riferisce Deadline. Proviene da Simpson Street di Kerry Washington e da 20th Television, dove ha sede l’azienda.Scritta da Natalie Chaidez (L’assistente di volo), Wisteria Lane è descritta come una soapmystery divertente, sexy e dark-comedy sullo stile di Desperate Housewives, ambientata in un gruppo di cinque amiche e a volte amiche-nemiche molto diverse che vivono tutte in un vicolo cieco da cartolina chiamato “Wisteria Lane“. In apparenza, tutti i vicini di Wisteria vivono il loro sogno: belle case, famiglie meravigliose, SUV scintillanti nel vialetto. 🔗 : inunadiUna delle strade più famose della storia della TV è pronta ad accogliere nuovi residenti., unadella serie dramedy mystery di successo della ABC, è in sviluppo presso Onyx Collective, come riferisce Deadline. Proviene da Simpson Street di Kerry Washington e da 20th Television, dove ha sede l’azienda.Scritta da Natalie Chaidez (L’assistente di volo),è descritta come una soapmystery divertente, sexy e dark-comedy sullo stile di, ambientata in un gruppo di cinque amiche e a volte amiche-nemiche molto diverse che vivono tutte in un vicolo cieco da cartolina chiamato ““. In apparenza, tutti i vicini divivono il loro sogno: belle case, famiglie meravigliose, SUV scintillanti nel vialetto. 🔗 Cinefilos.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Il mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare con una nuova serie, intitolata Wisteria Lane - Kerry Washington è coinvolta come produttrice di una nuova serie intitolata Wisteria Lane, legata al mondo di Desperate Housewives. L'amato mondo di Desperate Housewives potrebbe tornare sugli schermi televisivi con un nuovo progetto intitolato Wisteria Lane. Lo sviluppo della serie è attualmente in corso tra le fila di Onyx Collective e sarà prodotto da Simpson Street di Kerry Washington e 20th Television. 🔗movieplayer.it

Francesca Palamidessi, Il Nuovo EP “Wisteria” in Arrivo il 14 Marzo 2025 - Dal 14 marzo 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming il nuovo ep di Francesca Palamidessi “Wisteria” per PLUMA dischi, ed esplora temi diversi ma profondamente connessi, in particolare la difficoltà di scegliere ciò che è meglio per noi in un mondo sempre più influenzato da condizionamenti esterni. Il Significato di “Wisteria” di Francesca Palamidessi Dal 14 marzo 2025, il nuovo EP di Francesca Palamidessi, intitolato “Wisteria”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming grazie a PLUMA dischi. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Mister Movie | Wisteria Lane: Il Ritorno Choc con Nuovi Segreti e Intrighi Inquietanti - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Un nuovo progetto ispirato a Desperate Housewives è in sviluppo presso Onyx Collective, con Kerry Washington alla produzione. Preparati a nuovi misteri nel quartiere più iconico della TV. 🔗mistermovie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Wisteria Lane: in arrivo una rivisitazione di Desperate Housewives; Wisteria Lane: Il Ritorno Choc con Nuovi Segreti e Intrighi Inquietanti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Un nuovo capitolo per Desperate Housewives: in arrivo Wisteria Lane - "Wisteria Lane", nuova serie prodotta da Onyx Collective e Simpson Street con Kerry Washington, esplorerà segreti inquietanti in una comunità apparentemente perfetta, promettendo un mix di commedia da ... 🔗ecodelcinema.com

Wisteria Lane, in arrivo un reboot di Desperate Housewives? Chi si è appassionato con le avventure delle casalinghe di Desperate… - Wisteria Lane, in arrivo un reboot di Desperate Housewives? Chi si è appassionato con le avventure delle casalinghe di Desperate Housewives conosce ... 🔗ciakgeneration.it