William e Kate si sono separati? Macché la realtà è molto diversa | ecco cosa hanno fatto

William e Kate Middleton rispondono a modo loro: con i fatti. Nessuna separazione all’orizzonte, anzi. I due hanno festeggiato quattordici anni di matrimonio con un viaggio romantico in Scozia, documentato sui social con sorrisi sinceri, complicità e affetto autentico.Lontani dalle formalità di corte, William e Kate hanno scelto di tornare dove tutto è iniziato, tra le terre scozzesi che fanno parte della loro storia d’amore e del loro cuore. Il messaggio su Instagram con cui hanno condiviso il momento parla chiaro: «È meraviglioso essere di nuovo sull’isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W&C». View this post on InstagramA post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)William e Kate in crisi? Macché, tra loro va a gonfie veleDurante il soggiorno sull’isola di Mull, al largo della costa occidentale della Scozia, i principi del Galles sono apparsi rilassati e affiatati. 🔗 Donnapop.it - William e Kate si sono separati? Macché, la realtà è molto diversa: ecco cosa hanno fatto Nei giorni in cui il gossip impazza su presunte crisi tra i reali britannici, il principeMiddleton rispondono a modo loro: con i fatti. Nessuna separazione all’orizzonte, anzi. I duefesteggiato quattordici anni di matrimonio con un viaggio romantico in Scozia, documentato sui social con sorrisi sinceri, complicità e affetto autentico.Lontani dalle formalità di corte,scelto di tornare dove tutto è iniziato, tra le terre scozzesi che fanno parte della loro storia d’amore e del loro cuore. Il messaggio su Instagram con cuicondiviso il momento parla chiaro: «È meraviglioso essere di nuovo sull’isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W&C». View this post on InstagramA post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)in crisi?, tra loro va a gonfie veleDurante il soggiorno sull’isola di Mull, al largo della costa occidentale della Scozia, i principi del Gallesapparsi rilassati e affiatati. 🔗 Donnapop.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

I tre figli dei reali William e Kate sono dei piccoli talenti artististici. «Disegnare ritratti con i bambini può essere un momento di connessione» - Qualche colore e le linee decise. La principessa del Galles Kate Middleton ha postato sul proprio profilo Instagram quattro ritratti di famiglia realizzati dai suoi tre figli. I soggetti sono sempre loro: Louis (6 anni), Charlotte (9 anni) e il maggiore, George (11 anni). Kate Middleton, tutti i look del tour caraibico guarda le foto ... 🔗iodonna.it

Il principe William e Kate Middleton sono innamoratissimi. Lo racconta il body language della loro ultima uscita. Leggi tutto su Amica.it - Stanno insieme da più di vent’anni. Il loro amore, però, non conosce crisi. William e Kate, futuri re e regina del Regno Unito. Prima compagni di studi, poi di vita. Fidanzati, sposati e, da alcuni anni, papà e mamma di tre splendidi bambini. La vita di coppia del principe e della principessa del Galles, però, non è sempre stata rose e fiori, anzi. 🔗amica.it

Il principe William e Kate Middleton sono stati paparazzati sulla neve a Courchevel, nelle Alpi francesi, con i figli. Sulle pista da sci e in relax in baita - Mentre re Carlo e la regina Camilla si preparavano per la visita di Stato in Italia – visita che si è appena conclusa e che ha avuto un grande successo, come si può vedere dalle foto – il principe William e Kate Middleton si godevano qualche giorno di relax con i figli sulle Alpi francesi. La fuga di primavera, un’occasione per approfittare dell’ultima neve disponibile, è stata resa possibile dalle lunghe vacanze scolastiche nel calendario dei loro tre figli. 🔗amica.it

Su questo argomento da altre fonti

Quando Kate diede un ultimatum a William dopo essere stata umiliata; Kate Middleton e William si dividono, dopo le tensioni allo stadio; William e Kate separati, il motivo che tutti sanno; William lasciò Kate Middleton al telefono e lei lo riconquistò vestita da infermiera»: i nuovi dettagli sulla rottura. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

William e Kate, fuga d'amore in Scozia: il viaggio per l'anniversario di matrimonio - Un viaggio di due giorni in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a ... 🔗msn.com

Dove tutto è cominciato: William e Kate tornano a Mull, vent’anni dopo - William e Kate hanno celebrato il loro quattordicesimo anniversario di matrimonio tornando sull’isola di Mull, dove vent’anni fa erano andati da giovani studenti universitari ... 🔗panorama.it

Kate e William, 14 anni d'amore: la festa dell'anniversario in Scozia - Immagini dalla Scozia dove il Principe di Galles William e sua moglie Kate hanno festeggiato il loro 14esimo anniversario di matrimonio - il 29 aprile - tornando nella regione dove la ... 🔗ilgazzettino.it