William e Kate festeggiano 14 anni di amore in Scozia

William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio con un viaggio in Scozia (dove si sono conosciuti) - I principi di Galles si sono incontrati e innamorati nel 2005 proprio in Scozia, all’Università di St. Andrews. Poi le nozze il 29 aprile 2011. E ora il ritorno romantico nei luoghi dove è nato il loro amore 🔗vanityfair.it

Kate e William in Scozia per festeggiare i 14 anni di matrimonio - Tobermory (Scozia), 30 apr. (askanews) - Immagini dalla Scozia dove il Principe di Galles William e sua moglie Catherine hanno festeggiato il loro 14esimo anniversario di matrimonio - il 29 aprile - tornando nella regione dove la loro storia d'amore è iniziata quando erano studenti all'Università di St Andrews, a Nord-Est di Edimburgo, 20 anni fa. La coppia ha programmato due giorni sull'Isola di Mull nelle Ebridi Interne (Scozia Occidentale); è il loro viaggio ufficiale più lontano da quando è stato annunciato il cancro di Kate a marzo 2024. 🔗quotidiano.net

Kate Middleton, 14 anni di matrimonio: la questione che pesa su tutto e il regalo di William - Kate Middleton e William festeggiano oggi 29 aprile il loro 14esimo anniversario di matrimonio e ci si aspetta che il Principe del Galles faccia un regalo spettacolare a sua moglie. Anche perché il loro legame si è rafforzato dopo la diagnosi di cancro. Non è stato facile per loro e c’è una cosa che pesa più di tutte sulla loro unione. Kate Middleton e William, primo anniversario dopo la diagnosi di cancro Era il 29 aprile 2011 quando Kate Middleton e William convolarono a nozze. 🔗dilei.it

William e Kate, fuga d'amore in Scozia: il viaggio per l'anniversario di matrimonio - Un viaggio di due giorni in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio William e Kate festeggiano 14 anni di matrimonio. "È meraviglioso essere di nuovo sull'isola di Mull. Grazie a ... 🔗msn.com

Kate e William, 14 anni di matrimonio: l'anniversario in Scozia e il regalo del principe - E' stato un royal wedding a cui (tramite tv) hanno assistito oltre 2 miliardi di persone: i principi di Galles festeggiano l'anniversario nel luogo cardine del loro amore ... 🔗corriere.it

William e Kate innamorati come il primo giorno: le foto della romantica "fuga" d'amore - La coppia reale si è concessa un viaggio di due giorni in Scozia in occasione del loro quattordicesimo anniversario di matrimonio ... 🔗today.it