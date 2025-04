William e Kate a Mull | 14 anni tra storia personale impegno locale e tradizione scozzese

William e Kate celebrano con orgoglio quattordici anni di matrimonio, condividendo con i loro numerosi sostenitori istantanee e scatti fotografici che ritraggono il loro soggiorno sull'isola di Mull, situata al largo della costa occidentale della Scozia. Il messaggio pubblicato, che esprime gratitudine per l'accoglienza calorosa, sottolinea l'importanza del ritorno in questa località che ha segnato . L'articolo William e Kate a Mull: 14 anni tra storia personale, impegno locale e tradizione scozzese è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

