Wiligelmo autogestione negata | gli studenti si ritrovano in parrocchia

studenti del Liceo Wiligelmo, che oggi, come scrivono in una nota, "si faranno carico di un’assenza scolastica e nel pomeriggio parteciperanno, negli spazi della parrocchia Gesù Redentore – in viale Leonardo Da Vinci 270 – a un evento alternativo e analogo alla giornata di autogestione che avrebbe dovuto tenersi nei locali del liceo, ma che non è stata concessa, nonostante il diritto legalmente riconosciuto alle ore mensili di assemblea".Stamattina, dalle, 7,30, gli studenti che vorranno aderire alla proposta si ritroveranno di fronte alla sede del loro istituto, in viale Alfeo Corassori 101 e insieme si recheranno negli spazi gestiti dalla parrocchia, dove dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si svolgeranno lezioni sotto forma di seminari, tenute dagli stessi studenti, di filosofia, storia, politica, bullismo, musica, cinema, teatro e arte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Wiligelmo, autogestione negata: gli studenti si ritrovano in parrocchia Un’occasione di dialogo e di condivisione. L’hanno organizzata glidel Liceo, che oggi, come scrivono in una nota, "si faranno carico di un’assenza scolastica e nel pomeriggio parteciperanno, negli spazi dellaGesù Redentore – in viale Leonardo Da Vinci 270 – a un evento alternativo e analogo alla giornata diche avrebbe dovuto tenersi nei locali del liceo, ma che non è stata concessa, nonostante il diritto legalmente riconosciuto alle ore mensili di assemblea".Stamattina, dalle, 7,30, gliche vorranno aderire alla proposta si ritroveranno di fronte alla sede del loro istituto, in viale Alfeo Corassori 101 e insieme si recheranno negli spazi gestiti dalla, dove dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si svolgeranno lezioni sotto forma di seminari, tenute dagli stessi, di filosofia, storia, politica, bullismo, musica, cinema, teatro e arte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La dirigenza annulla l'autogestione: sciopero degli studenti del liceo Cornaro - Nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile, si è tenuto uno sciopero studentesco iniziato di fronte al liceo scientifico Alvise Cornaro di Padova che si è poi trasformato in un’assemblea aperta autogestita negli spazi del parco Iris, vicino alla scuola. Questa assemblea è stata organizzata e... 🔗padovaoggi.it

Dal Floriani ai tirocini in azienda. Cipierre “recluta” gli studenti - Tirocini alla Cipierre, gli studenti del Floriani di Vimercate entrano in azienda: debutto assoluto per l’importante realtà dell’elettronica di Bernareggio che per la prima volta nella propria storia apre i reparti alla scuola. "Un’occasione per i giovani di avvicinarsi e prendere confidenza con una realtà dell’hi-tech", spiega la ceo Maddalena Bellante. L’esperienza formativa unisce teoria e pratica per gli studenti delle superiori interessati a percorsi di apprendistato, che porteranno alla qualifica o al diploma professionale. 🔗ilgiorno.it

A Corato la rassegna 'Aspettando il giullare 2025 io – la rinascita in scena per gli studenti dell’IISS “Oriani-Tandoi” - “Aspettando il Festival Il Giullare”, la rassegna che anticipa la storica manifestazione esti-va, continua il suo percorso con il quarto appuntamento che il prossimo 4 aprile coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Professionale “Oriani-Tandoi” di Corato. Alle 10.30, presso la sala teatro della... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Wiligelmo, autogestione negata: gli studenti si ritrovano in parrocchia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Wiligelmo, autogestione negata: gli studenti si ritrovano in parrocchia - Un’occasione di dialogo e di condivisione. L’hanno organizzata gli studenti del Liceo Wiligelmo, che oggi, come scrivono in ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Pietro Grasso incontra gli studenti del Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena, per parlare di legalità e nuove mafie - Quali strumenti hanno i giovani per fare la loro parte? Sono alcune delle domande che oggi gli oltre 400 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena hanno potuto ... 🔗sulpanaro.net

Autogestione negata dalla preside dopo mesi di richieste. Studenti in sciopero al Cornaro: «Vogliamo essere parte attiva nella vita della scuola» - «Siamo vicini agli studenti del Cornaro - dichiara Sophie Volpato, coordinatrice padovana della Rete -. L'autogestione è una forma di partecipazione studentesca attiva e consapevole, fatta di ... 🔗ilgazzettino.it