WhatsApp l' AI sarà sempre di più ma Meta ha una soluzione per la privacy

Wired.it - WhatsApp, l'AI sarà sempre di più (ma Meta ha una soluzione per la privacy) Il servizio ha presentato un nuovo sistema per proteggere i dati degli utenti necessari per le funzioni di intelligenza artificiale, il cui spazio nell'app è destinato ad aumentare 🔗 Wired.it

WhatsApp, c’è il blocco per sempre: da oggi nulla sarà più come prima - Da oggi niente sarà più come prima su WhatsApp e non solo, questa modifica porterà a delle novità assolute sia sul cellulare, sia dal computer: ecco il motivo WhatsApp è probabilmente l’applicazione più apprezzata e riuscita di sempre, quantomeno quella più utilizzata. Gli utenti, infatti, la utilizzano praticamente per qualsiasi cosa. Dai messaggi istantanei alle ... Leggi tutto L'articolo WhatsApp, c’è il blocco per sempre: da oggi nulla sarà più come prima sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI - L'intelligenza artificiale di Meta AI presente su WhatsApp ricorderà informazioni rilevanti per risposte mirate e pertinenti. L'articolo WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

