WhatsApp arriva la nuova funzionalità sui link | di cosa si tratta

WhatsApp sui link, quali sono quelli compatibili e i vantaggi per gli utenti 🔗 Ilgiornale.it - WhatsApp, arriva la nuova funzionalità sui link: di cosa si tratta Un'unica esperienza senza la necessità di browser esterni e soprattutto una maggior visibilità della fonte: ecco cos'è e come funziona la novità disui, quali sono quelli compatibili e i vantaggi per gli utenti 🔗 Ilgiornale.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamento WhatsApp, arriva la funzione per foto e video tanto attesa dagli utenti - È in fase di sviluppo un nuovo aggiornamento WhatsApp che porterà una particolare novità per gli utenti che amano condividere foto e video: tutto quello che c’è da sapere. WhatsApp continua ad aggiornarsi per rendere migliore l’esperienza degli utenti che, ormai da tempo, hanno superato la soglia dei 2 miliardi a livello globale. Gli sviluppatori, nel corso di questi anni, hanno introdotto sempre più funzionalità che hanno reso l’applicazione di messaggistica istantanea tra le più scaricate e utilizzate al mondo. 🔗notizie.com

WhatsApp, arriva la traduzione automatica dei messaggi: come funziona - Si potrà parlare e comprendere lingue diverse dalla nostra con un nuovo strumento disponibile su WhatsApp: ecco di come si tratta e come attivarlo 🔗ilgiornale.it

Nuova Mercedes GLC: nel 2026 arriva il restyling - La Mercedes-Benz sta lavorando a un restyling della GLC previsto per il 2026, con l’obiettivo di introdurre una versione completamente elettrica del popolare SUV. Attualmente, i dettagli ufficiali sono limitati, ma le informazioni disponibili suggeriscono alcune caratteristiche chiave. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali utilizzati a puro scopo esemplificativo, presi dal video del canale Youtube di Uncle Cars. 🔗ilgiornaledigitale.it

Su questo argomento da altre fonti

WhatsApp, arriva la nuova funzionalità sui link: di cosa si tratta; SICUREZZA WHATSAPP: ARRIVA IL PIN. PERCHE' INSERIRLO E COME INSERIRLO; WhatsApp annuncia la Privacy avanzata della chat: più protezione per le conversazioni; Su WhatsApp arriva la funzione per la privacy delle conversazioni che blocca l’esportazione delle chat. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne