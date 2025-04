Weekend di festa ad Alatri | arte musica e tradizioni

Alatri si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi e manifestazioni. Si parte giovedì 1 maggio con il concerto “Semina Pace” curato dal Piccolo Ensemble musica e Poesia programmato alle ore 18.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. Venerdì 2 e sabato 3 maggio. 🔗 Frosinonetoday.it - Weekend di festa ad Alatri: arte, musica e tradizioni si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi e manizioni. Si pgiovedì 1 maggio con il concerto “Semina Pace” curato dal Piccolo Ensemblee Poesia programmato alle ore 18.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. Venerdì 2 e sabato 3 maggio. 🔗 Frosinonetoday.it

