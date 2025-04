Weekend a Roma 5 eventi da non perdere a Roma

Roma, ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere nel primo Weekend di maggio. Il primo Weekend di maggio, cosa fare a Roma. Dal 1° al 4 maggio 2025 torna la 123° edizione della storica manifestazione d'arte dell'Associazione Cento Pittori Via Margutta, che avrà come tema "L'umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta" e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni. In occasione del Primo Maggio il TTS Food ha organizzato una Special Edition nel cuore di Roma a due passi dall'Appia Antica, all'interno di un meraviglioso Parco immerso nella natura e circondato da colline e da antichi acquedotti Romani: Appia Joy Park.

