Weber Sui dazi come Ue possiamo andare al tavolo da posizione di forza

possiamo presentare al tavolo negoziale in posizione di forza. Concordo con Giorgia Meloni, sediamoci a un tavolo, parliamo di dazi, cerchiamo una soluzione omnicomprensiva ma restiamo fermi e uniti”. Lo ha detto il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, nel corso di un’intervista a Tg2 Post.“La Commissione Europea sta difendendo i nostri interessi reciproci di fronte a Washington. Meloni e Tajani lo hanno già detto, ma anche la Germania ha sottolineato che l’Unione Europea deve tutelare i nostri interessi – ha aggiunto -. Insieme siamo fortissimi. Italia e Germania sono i due paesi manifatturieri più forti in Europa e ci possiamo proteggere dagli americani e anche di fronte al loro approccio”.“Trump intende aumentare i dazi, ma dobbiamo tornare con i piedi per terra. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo un blocco economico forte e cipresentare alnegoziale indi. Concordo con Giorgia Meloni, sediamoci a un, parliamo di, cerchiamo una soluzione omnicomprensiva ma restiamo fermi e uniti”. Lo ha detto il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred, nel corso di un’intervista a Tg2 Post.“La Commissione Europea sta difendendo i nostri interessi reciproci di fronte a Washington. Meloni e Tajani lo hanno già detto, ma anche la Germania ha sottolineato che l’Unione Europea deve tutelare i nostri interessi – ha aggiunto -. Insieme siamo fortissimi. Italia e Germania sono i due paesi manifatturieri più forti in Europa e ciproteggere dagli americani e anche di fronte al loro approccio”.“Trump intende aumentare i, ma dobbiamo tornare con i piedi per terra. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Tajani: “Non possiamo uscire dalla UE per questione di dazi” - Dazi, Tajani: “Non si possono fare accordi separati, è l’Ue che tratta” “Non si possono fare accordi separati perché è una questione demandata all’Europa che fa accordi con gli Stati Uniti, non è che l’Italia o la Francia trattano direttamente” Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, a È sempre Cartabianca, in onda su... 🔗imolaoggi.it

