World Festival, una tre giorni di talk, arte e musica dedicati ai diritti delle donne e alla parità di genere, per superare, insieme, ogni stereotipo di genere. La nuova edizioneGiunto alla sua quindicesima edizione, il Festival continua a essere. 🔗 Milanotoday.it - We World Festival 2025: arte e fotografia per superare le differenze di genere Dal 23 al 25 maggio da Base torna il We, una tre giorni di talk,e musica dedicati ai diritti delle donne e alla parità di, per, insieme, ogni stereotipo di. La nuova edizioneGiunto alla sua quindicesima edizione, ilcontinua a essere.

Scuola FormAzione Danza di Telese Terme, incetta di premi al World Dance Festival 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiIl lavoro che premia, il sacrificio che porta risultati. Principi che hanno consentito alla scuola FormAzione Danza di Telese Terme, di Luciana Cappella, titolare e insegnante di danza classica, di fare il pieno di riconoscimenti e premi al World Dance Festival 2025 che si è tenuto domenica 16 marzo a Galatina. Tecnica e passione, impegno e poesia, tanto sacrificio: tutti gli ingredienti messi sul palco dalle 19 allieve della scuola che hanno saputo impressionare una giuria altamente qualificata e composta da celebrità del mondo della danza: Anbeta Toromani, Marina ... 🔗anteprima24.it

Jennifer Lopez torna in Italia, concerto evento al Lucca Summer Festival 2025 - Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour Jennifer Lopez live al Lucca Summer Festival il 21 luglio con l’unica tappa italiana del suo Up All Night Live in 2025 Tour. Biglietti disponibili nella presale esclusiva di R101 dalle 11.00 alle 23.59 di Giovedi 10 aprile 2025. La vendita generale di TicketOne inizierà Venerdi 11 aprile alle ore 11. 🔗.com

Versiliana Festival 2025: c’è anche La Zanzara con Cruciani e Parenzo - In prima nazionale al 46° Festival La Versiliana, udite udite, “La Zanzara – Il Tour’ con la scoppiettante coppia Giuseppe Cruciani – David Parenzo. Ebbene sì, come riporta il portale ufficiale Versiliana Festival, dopo anni di irriverenza radiofonica, La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sbarca nei teatri con uno show senza filtri. Uno show a tutto gas, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione. 🔗danielebartocciblog.it

