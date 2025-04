Vw | crollano gli utili del 41% nel primo trimestre del 2025

Vw: crollano gli utili del 41% nel primo trimestre del 2025 - Il colosso tedesco Volkswagen ha iniziato il 2025 con un crollo degli utili del 41% rispetto all'anno precedente a 2,19 miliardi di euro nel primo trimestre, come ha annunciato la società a Wolfsburg. 🔗ansa.it

Volkswagen, crollano gli utili. «Urgente il taglio dei costi» - Vw continua, quindi, a prevedere un utile operativo di circa 18 miliardi di euro per il 2024, che corrisponderebbe a un margine di circa il 5,6%. In precedenza, Vw aveva tagliato le sue stime sui ... 🔗msn.com