Vota il miglior barista Oltre duemila tagliandi

Vota il miglior barista' è lo slogan (generico) della nostra iniziativa. Ma sarebbe meglio tradurlo nello specifico 'Vota la migliore barista'. Sì, perché le donne – barwoman o bartender – sono la grande maggioranza delle Votate, quasi la totalità. Sono decisamente le preferite dai clienti.Sono intanto già Oltre duemila i tagliandi inviati o recapitati alla redazione, i conteggi sono parziali e dunque è difficile stabilizzare una classifica che varia di ogni ora, a seconda dei 'pacchetti' dei voti che arrivano sui nostri tavoli. Ma si individuano già delle sicure pretendenti al titolo.Alla rinfusa, senza ordine di preferenze (manteniamo la suspance!) sono: Rudy Sherifi del bar del San Lorenzino, Sara Zedde del Café Martini, Ilaria Ricci di Shiva 95 (ex Olivi), Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola, Vanessa Antoniazzi del bar Europa di Gambettola e Nicole Campana del Caffè Porta Trova.

Vota il miglior barista. Nicole nel cuore dei clienti - E’ arrivata da pochi mesi, ma è già entrata nel cuore di tanti clienti. Nicole Campana del Caffè di Porta Trova, sta ricevendo tanti voti da parte dei lettori del Resto del Carlino nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Caffè. "Conosco bene questo lavoro – racconta Nicole – visto che ho alle spalle anni di esperienza. Lo amo, perché è in grado di trasmettermi quelle emozioni che gratificano l’operato quotidiano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Si vota il ‘Miglior barista’. Una pioggia di tagliandi - Come rinunciare la mattina a una buona e fumante tazza di caffè? Impossibile, per molti, resistere a un invitante caffè consumato in uno dei tanti accoglienti bar cesenati. E, per sostenere il rapporto tra clienti e baristi, riparte, per il secondo anno di fila, l’iniziativa del ’Miglior barista’. Al via il ‘referendum’ del Resto del Carlino che porterà a decretare il ’miglior o la migliore barista’ del comprensorio cesenate. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vota il miglior barista. Una pioggia di tagliandi - Intorno al banco del bar ci sono i clienti, quelli storici, quelli più affezionati. Quelli che hanno voluto sorprendere Patrizia Drudi lavora al ‘RaroLoco’ in viale Carducci a Gambettola, votandola in massa nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Cafè. "Lavoro qui da tre anni – commenta Patrizia – e proprio non mi aspettavo un gesto di stima di questa portata. 🔗ilrestodelcarlino.it

Vota il miglior barista. Oltre duemila tagliandi - Si infiamma la ‘gara’ per il titolo di beniamino dei clienti dei locali. C’è già un gruppetto di pretendenti: le donne sono in maggioranza . 🔗ilrestodelcarlino.it

Vota il miglior barista. Una pioggia di tagliandi - Con un buon caffè, certo, ma oltre alla qualità del prodotto non ... E per questo Patrizia è la nostra barista ideale". Sulle pagine del nostro giornale per i prossimi mesi continueremo dunque ... 🔗ilrestodelcarlino.it