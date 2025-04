Von der Leyen e Meloni | argini contro gli estremismi filorussi in Europa

Leyen ha lanciato un messaggio chiaro e importante: i cittadini dell’Unione sono in . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - Von der Leyen e Meloni: argini contro gli estremismi filorussi in Europa Dal Congresso del Ppe a Valencia, Ursula von derha lanciato un messaggio chiaro e importante: i cittadini dell’Unione sono in . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump, von der Leyen, Biden, Netanyahu, Meloni: i leader nel “mare di sangue” di Gaza. Il video con l’AI che risponde al presidente Usa - I leader mondiali, da Trump a Meloni, fino a von der Leyen, Biden e Netanyahu. Ma anche i potenti del mondo, come Zuckerberg e Musk. Tutti in costume mentre si divertono in un mare di sangue: quello della Striscia di Gaza. È l’ultimo video generato con l’Intelligenza Artificiale che sta facendo il giro del web. Le immagini sono state realizzate da Andrea Gastaldon (Sax-Star), un creative director lo scorso 17 febbraio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha cominciato a parlare di Gaza come della “riviera” del Medio Oriente e sono state rilanciate dopo il grottesco video di Trump. 🔗ilfattoquotidiano.it

Meloni al Senato sceglie la cautela: “Non possiamo dividere Ue e Usa, piano Von der Leyen? È roboante” - Il Presidente del Consiglio è in Aula al Senato per presentare le sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue del 20 e del 21 marzo. Immigrazione, dazi Usa, Ucraina, Medio Oriente e competitività sono gli argomenti centrali finora affrontati. Cresce l'attesa sulle dichiarazioni riguardanti la difesa europea L'articolo Meloni al Senato sceglie la cautela: “Non possiamo dividere Ue e Usa, piano Von der Leyen? È roboante” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Readiness 2030, per von der Leyen positivo il rapporto Meloni-Trump - Il piano “Readiness 2030” spiegato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un’intervista al Corriere della Sera. Readiness 2030, strategia di riarmo e resilienza per l’Unione Europea, prevede massicci investimenti in innovazione, ricerca, sviluppo e startup tecnologiche e l’Italia, con la sua forte base industriale nel settore della difesa, è destinata per […] The post Readiness 2030, per von der Leyen positivo il rapporto Meloni-Trump appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Su questo argomento da altre fonti

Verso un summit con Trump, von der Leyen sente Meloni; Trump e von der Leyen, Meloni regista fra successi e intoppi: sì al vertice Usa-Ue, ma non a Roma; Ursula von der Leyen telefona a Giorgia Meloni: in programma un incontro con Trump; Roma, per Zelensky bilaterali anche con Meloni e von der Leyen. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Von der Leyen e Meloni: argini contro gli estremismi filorussi in Europa - Dal Congresso del Ppe, la presidente della Commissione europea denuncia le frange estremiste che ostacolano la difesa dell'Europa, accusandole di servire gli interessi di Putin. In un contesto di tens ... 🔗ilfoglio.it

Meloni sente von der Leyen, il confronto dopo il funerale di Papa Francesco. Vertice Usa-Ue, si accelera: aspettare giugno (il vertice Nato) è tardi - ROMA - La sabbia nella clessidra scorre rapida e tocca fermarla. I 90 giorni "concessi" da Donald Trump all'offensiva commerciale a suon di dazi scadranno a metà luglio: ... 🔗ilgazzettino.it

Meloni sente von der Leyen: vertice Usa-Ue, si accelera - La sabbia nella clessidra scorre rapida e tocca fermarla. I 90 giorni “concessi” da Donald Trump all’offensiva commerciale a suon di dazi scadranno a metà luglio: il ... 🔗ilmessaggero.it