Von der Leyen al congresso PPE | nuove sfide per l’Europa

Al congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) a Valencia, Ursula von der Leyen ha aperto i lavori rivendicando la grande vittoria elettorale del PPE alle europee, attribuendola alla linea politica stabilita un anno fa a Bucarest. La presidente della Commissione ha ribadito il pieno sostegno all'europeismo, all'Ucraina contro l'aggressione russa, a una gestione più rigorosa.

Matteo Salvini consegna tessera Lega a Vannacci, il generale: “Avanti insieme contro Von der Leyen, Commissione europea e RearmEu” - VIDEO - Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al generale Vannacci che ha ringraziato i presenti e si è scagliato contro “le politiche scellerate” dell’Ue Nominato segretario del partito fino al 2029, Matteo Salvini ha consegnato la tessera della Lega al gener 🔗ilgiornaleditalia.it

Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” - L’Unione Europea si trova di fronte a una tempesta commerciale: i nuovi dazi statunitensi, ormai imminenti, minacciano di squilibrare i rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Tra appelli alla trattativa e ipotesi di controffensive mirate, i leader europei cercano la strategia giusta per non soccombere alla pressione americana. Urso: “Basta rincorrere gli Usa, l’Europa […] L'articolo Europa-USA: guerra dei dazi? Von der Leyen avverte: “Se attaccano, reagiremo” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ucraina, von der Leyen “Bene notizia proposta di un cessate il fuoco” - ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore le notizie odierne da Gedda sui colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, tra cui la proposta di un accordo di cessate il fuoco e la ripresa della condivisione di informazioni di intelligence e dell'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Si tratta di uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina. 🔗iltempo.it

Von der Leyen e Meloni: argini contro gli estremismi filorussi in Europa - Dal Congresso del Ppe, la presidente della Commissione europea denuncia le frange estremiste che ostacolano la difesa dell'Europa, accusandole di servire gli interessi di Putin. In un contesto di tens ... 🔗ilfoglio.it

Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: "Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Von der Leyen al Congresso Ppe a Valencia: 'Dazi un danno per tutti, dobbiamo impedirlo' ... 🔗tg24.sky.it

Congresso Ppe a Valencia, di cosa si parlerà e perché è importante - Ottocento delegati, 1.200 ospiti da 40 Paesi diversi. Compresa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Parte domani (blackout spagnolo permettendo) il congresso del Ppe ... 🔗ilmessaggero.it