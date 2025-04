Volontari dell’Avis Cesena in missione al Manuzzi

Cesena – Sassuolo, nel prepartita i Volontari e il personale sanitario di Avis Cesena hanno accolto i tifosi nelle postazioni allestite agli ingressi del settore Curva Mare e del settore Distinti per sensibilizzarli sul tema della donazione di sangue. Molti i supporter che si sono fermati per ricevere informazioni e materiale illustrativo, e alcuni di loro hanno accolto l'invito a iniziare il percorso da donatore, sottoponendosi sul posto ai propedeutici esami di laboratorio, resi possibili grazie alla presenza dell'ambulanza attrezzata messa a disposizione dalla sezione di Cesena della Croce Rossa Italiana."È stata una esperienza importante e fruttuosa, che mi auguro possa ripetersi – sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzarla.

