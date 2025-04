Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi vince a Forlì e si salva la Clementina perde contro la capolista

vince la Pieralisi Jesi al tie break a Forlì e conquista la matematica salvezza. La Clementina 2020, invece, cede in casa contro la prima della classe Bologna 1-3 QUI JesiSul campo di Forlì, squadra alla disperata caccia di punti salvezza, una Pieralisi acciaccata da diversi infortuni strappa la vittoria del carattere e della “tigna”.L’inizio è tutto in salita ma poi la partita prosegue con un sostanziale equilibrio fino al successo interno per 25-23. Nel secondo set, sul 14-14, comincia un lungo punto a punto ma la Pieralisi resta lucida e più precisa: è parità, 1-1. Nel terzo set la battaglia si rinnova ed il lungo testa a testa si interrompe sul 20-20. 🔗 2-3 al tie break. Gara equilibrata per il sestetto di Sabbatini fino all’ultima palla. Bologna passa 1-3 a MoieVALLESINA, 30 aprile 2025 –laal tie break ae conquista la matematica salvezza. La2020, invece, cede in casala prima della classe Bologna 1-3 QUISul campo di, squadra alla disperata caccia di punti salvezza, unaacciaccata da diversi infortuni strappa la vittoria del carattere e della “tigna”.L’inizio è tutto in salita ma poi la partita prosegue con un sostanziale equilibrio fino al successo interno per 25-23. Nel secondo set, sul 14-14, comincia un lungo punto a punto ma laresta lucida e più precisa: è parità, 1-1. Nel terzo set la battaglia si rinnova ed il lungo testa a testa si interrompe sul 20-20. 🔗 .com

Volley femminile B1 / Pieralisi Jesi tre punti col Riccione, Clementina 2020 superata al tie break dal Teramo - 22° di campionato: le jesine si tolgono una soddisfazione mentre il sestetto della Clementina cede contro l’ultima in classifica VALLESINA, 6 aprile 2025 CLASSIFICA – Bologna 52, Riccione 48, Vicenza 47, Cesena 44, Banca Annia 36, Pieralisi Jesi, Ravenna* 34, Cortina Express 33, Giorgione*, Arena Volley 32, Forlì 28, Vergati Padova 16, Clementina 2020 15, Futura Teramo 8 *una partita in meno QUI JESI E’ subito battaglia tra la Pieralisi e la quinta forza del campionato (6-6), con ripetuti tentativi di fuga da parte delle padrone di casa (11-9), prontamente stoppati dalle ospiti (17-17). 🔗.com

Volley femminile B1 / La Pieralisi Jesi fa valere il fattore Palatriccoli, la Clementina 2020 vince al tie break a Vicenza - Importante vittoria per il sestetto di Sabbatini, quello di Moretti prende punti in casa della seconda forza del campionato VALLESINA, 13 aprile 2025 – La Pieralisi Jesi passa al Palatriccoli per 3-1 contro la Vergati Padova mentre la Clementina 2020 continua ad onorare il campionato andando a prendere punti in casa della seconda in classifica CLASSIFICA – Bologna* 52, Riccione 51, Vicenza 48, Cesena* 44, Ravenna 40; Pieralisi Jesi 37, Banca Annia*, Cortina Express 36; Giorgione*, Arena Volley 32, Forlì 28, Clementina 17; Vergati Padova 16, Futura Teramo 8 *una partita in meno QUI JESI Tre ... 🔗.com

Volley femminile B1 / Il derby alla Pieralisi Jesi, 3-1 sulla Clementina 2020 - Emozioni, spettacolo, divertimento al Palatriccoli: ottima pallavolo per i tanti presenti. Parziali : 9-25, 25-22, 25-23, 25-16 JESI, 15 marzo 2025 – La Pieralisi Jesi vince il derby di pallavolo femminile B1 girone C. Parte molto bene la formazione ospire che si aggiudica il primo set 9-25. Nel secondo il sestetto di Sabbatini prova a prendere in mano le rwdini della contesa e allungare. Si arriva al 19-15 ma poi le ospiti prima rimontano tutto (20-20) poi commettono diversi errori lasciando a Jesi la conquista del parziale e della parità: 1-1. 🔗.com

