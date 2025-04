Oasport.it - Volley, Alessandro Bovolenta gioca da centrale: il cambio di ruolo necessario. Cos’è successo a Piacenza

hato danella gara-1 della finale per il terzo posto in Superlega.sta infatti facendo i conti con diversi infortuni e si è presentata visibilmente incertezza al primo atto del confronto con Perugia che vale la qualificazione alla prossima Champions League dimaschile, dunque per onorare l’obbligo di schierare almeno tre italiani contemporaneamente in campo il coach Ljubomir Travica è stato costretto a cambiare ilal giovane figlio d’arte.Da opposto a posto 3 per una sera, affiancando Robertlandy Simon sottorete (al posto di Gianluca Galassi) e risultando così il terzo italiano in campo insieme al bomber Yuri Romanò e al libero Leonardo Scanferla. La formazione era poi completata dal palleggiatore Brizard e dagli schiacciatori Mandiraci e Maar. 🔗 Oasport.it