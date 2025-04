Volley A1 femminile anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia

Cekulaev non farà parte del roster della Bartoccini MC Restauri Perugia 202526. La centrale tedesca dunque lascia il capoluogo umbro dopo una sola stagione di. 🔗 Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia Il sentore era già presente da diverse settimane, ma soltanto la giornata odierna ha dato il crisma dell'ufficialità. Anastasianon farà parte del roster dellaMC202526. La centrale tedesca dunque lascia il capoluogo umbro dopo una sola stagione di. 🔗 Perugiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale - L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley A1 femminile, anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia; Volley A1 femminile, anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia; Pallavolo A1 femminile – Anastasia Cekulaev saluta Perugia, dove ha vissuto la sua prima stagione in Serie A1; Anastasia Cekulaev saluta Perugia: 'É stata una stagione fantastica'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallavolo A1 femminile – Anastasia Cekulaev saluta Perugia, dove ha vissuto la sua prima stagione in Serie A1 - Dopo una stagione intensa e ricca di emozioni, si conclude il percorso di Anastasia Cekulaev con la Bartoccini MC Restauri Perugia. Centrale classe 2003, Cekulaev ha disputato la sua prima esperienza ... 🔗ivolleymagazine.it

Volley A1 femminile, anche Cekulaev saluta la Bartoccini MC Restauri Perugia - Quello della centrale tedesca è il secondo addio di un certo livello dopo quello di Nemeth. Le sue parole: "E' stata una stagione fantastica" ... 🔗today.it

Pallavolo A1 femminile – L’azzurra Anna Gray resta nella Fenera Chieri rinnovata per Nicola Negro - La Reale Mutua Fenera Chieri '76 ha dato il via alle operazioni di mercato in vista della prossima stagione di volley femminile, con mosse che delineano una squadra in parte rinnovata ma con alcune co ... 🔗ivolleymagazine.it