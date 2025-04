Volkswagen | ricavi I trim +28% a 776 mld risultato operativo -37%

Volkswagen chiude il I trimestre con un aumento delle consegne del +1% a 2,1 milioni di veicoli e ricavi del +2,8% a 77,6 miliardi, grazie alla crescita in Europa (+4%) e Sud America (+17%) che ha compensato il calo in Usa (-2%) e Cina (-6%). Il risultato operativo invece è in calo del -37% a 2,87 miliardi, pari a un margine del 3,7%. A pesare voci straordinarie per 1,1 miliardi, al netto delle quali il margine sarebbe stato del 5,1%. Negativa la generazione di cassa dell’Auto per -828 milioni, ma in miglioramento rispetto ai -2,5 miliardi del I trimestre 2024. A pesare attività di M&A (700 milioni) e costi di ristrutturazione (500 milioni). Fra le divisioni in calo i ricavi di Brand Group Sport Luxury (Porsche, -4%) e dei camion di Traton (-10%), mentre la divisione software Cariad registra un aumento dei ricavi (+33%), ma con una perdita operativa di 800 milioni. 🔗 Milano, 30 apr. (askanews) –chiude il Iestre con un aumento delle consegne del +1% a 2,1 milioni di veicoli edel +2,8% a 77,6 miliardi, grazie alla crescita in Europa (+4%) e Sud America (+17%) che ha compensato il calo in Usa (-2%) e Cina (-6%). Ilinvece è in calo del -37% a 2,87 miliardi, pari a un margine del 3,7%. A pesare voci straordinarie per 1,1 miliardi, al netto delle quali il margine sarebbe stato del 5,1%. Negativa la generazione di cassa dell’Auto per -828 milioni, ma in miglioramento rispetto ai -2,5 miliardi del Iestre 2024. A pesare attività di M&A (700 milioni) e costi di ristrutturazione (500 milioni). Fra le divisioni in calo idi Brand Group Sport Luxury (Porsche, -4%) e dei camion di Traton (-10%), mentre la divisione software Cariad registra un aumento dei(+33%), ma con una perdita operativa di 800 milioni. 🔗 Ildenaro.it

