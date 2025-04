Volkswagen crolla l’utile nel primo trimestre 2025 | -41 per cento rispetto all’anno precedente

Volkswagen ha inaugurato il 2025 con risultati contrastanti: mentre le vendite si sono mantenute forti nei mercati principali, in particolare in Europa, e gli ordini di auto elettriche hanno registrato un’espansione significativa, la redditività del gruppo è sotto pressione. Il fatturato nel primo trimestre ha raggiunto i 77,6 miliardi di euro, con un aumento del 2,8 per cento rispetto ai 75,5 miliardi dello stesso periodo del 2024, grazie a un incremento delle consegne pari allo 0,9 per cento, per un totale di 2,1 milioni di veicoli.L’ad di Volkswagen Thomas Schafer (Imagoeconomica).l’utile operativo è sceso a 2,87 miliardi, segnando un calo del 37 per cento, con un margine ridotto al 3,7 per cento rispetto al 6 per cento dell’anno precedente. Anche l’utile netto ha subito una forte flessione, registrando un -41 per cento e fermandosi a 2,19 miliardi. 🔗 Lettera43.it - Volkswagen, crolla l’utile nel primo trimestre 2025: -41 per cento rispetto all’anno precedente ha inaugurato ilcon risultati contrastanti: mentre le vendite si sono mantenute forti nei mercati principali, in particolare in Europa, e gli ordini di auto elettriche hanno registrato un’espansione significativa, la redditività del gruppo è sotto pressione. Il fatturato nelha raggiunto i 77,6 miliardi di euro, con un aumento del 2,8 perai 75,5 miliardi dello stesso periodo del 2024, grazie a un incremento delle consegne pari allo 0,9 per, per un totale di 2,1 milioni di veicoli.L’ad diThomas Schafer (Imagoeconomica).operativo è sceso a 2,87 miliardi, segnando un calo del 37 per, con un margine ridotto al 3,7 peral 6 perdell’anno. Anchenetto ha subito una forte flessione, registrando un -41 pere fermandosi a 2,19 miliardi. 🔗 Lettera43.it

