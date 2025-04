Vlahovic via dalla Juventus | non solo Osimhen sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo La lista aggiornata

Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi nel mirino dei bianconeri per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornataTra le priorità del calciomercato Juventus in vista della prossima session estiva c’è sicuramente anche l’acquisto di un nuovo attaccante centrale, tenuto conto che Vlahovic verrà messo sul mercato e ceduto al miglior offerente.Secondo quanto riportato da Sportitalia i bianconeri starebbero monitorando tre profili in particolare: oltre al già noto Osimhen del Napoli, nel mirino ci sono anche Lucca dell’Udinese e Lookman dell’Atalanta. .com 🔗 Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus: non solo Osimhen, sono tre i nomi per sostituire il centravanti serbo. La lista aggiornata via: nontre inel mirino dei bianconeri peril. LaTra le priorità del calciomercatoin vista della prossima session estiva c’è sicuramente anche l’acquisto di un nuovo attaccante centrale, tenuto conto cheverrà messo sul mercato e ceduto al miglior offerente.Secondo quanto riportato da Sportitalia i bianconeri starebbero monitorando tre profili in particolare: oltre al già notodel Napoli, nel mirino cianche Lucca dell’Udinese e Lookman dell’Atalanta. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell’estate ormai alle porte. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus - L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuova stoccata Ventitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ultime uscite del calciatore con l’ingaggio più elevato della Serie A. Dusan Vlahovic ha perso la Juventus o meglio la Juventus ha deciso di fare a meno di lui. Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Juventus, Giuntoli non si tira indietro: le sentenze su Motta e Vlahovic - Le parole del ds della Juve al termine della partita sono molto eloquenti sia sul tecnico che sui calciatori Ennesima batosta per la Juventus: la squadra guidata da Thiago Motta viene travolta dalla Fiorentina subendo tre reti. Una prestazione che rispecchia la stagione disastrosa del club bianconero. Con questa sconfitta la corsa al quarto posto si complica ancora di più, considerando anche la rotonda vittoria del Bologna contro la Lazio. 🔗rompipallone.it

Ne parlano su altre fonti

Moretto - 'La Juventus non rinnoverà il contratto di Dusan Vlahovic'; Juventus, chi rinnova e chi no: le situazioni di McKennie, Gatti e Vlahovic; Via Vlahovic e non Cambiaso: “La Juve accetta 35 milioni” | ESCLUSIVO; Vlahovic via dalla Juventus in estate? C'è un rischio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic Juventus, addio a fine stagione? L’attaccante non rinnoverà il contratto! Ecco i possibili scenari futuri: le ultimissime - Vlahovic Juventus, è finita? L’attaccante serbo non rinnoverà il suo contratto! Ecco i possibili scenari futuri: le ultime Ci sono importanti aggiornamenti sul prossimo futuro di Dusan Vlahovic, attac ... 🔗calcionews24.com

Cessione Vlahovic, è rebus: la verità tra rinnovo e addio alla Juventus - Cessione Vlahovic - Rebus sul futuro dell'attaccante serbo: la verità tra possibile rinnovo e addio alla Juventus ... 🔗fantamaster.it

Vlahovic Juve ai titoli di coda: l’attaccante non rinnoverà! Si delineano due scenari per il futuro del serbo: gli ultimi aggiornamenti - Vlahovic Juve ai titoli di coda: trattative ferme per il rinnovo. Le novità sul futuro dell’attaccante bianconero Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Vlahovic, attaccante sempre più lontan ... 🔗juventusnews24.com